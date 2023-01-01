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Постер сериала Образцовый детектив
Киноафиша Сериалы Образцовый детектив Сезоны

Образцовый детектив, список сезонов

Mobeomhyungsa 16+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Список сезонов сериала «Образцовый детектив»
Образцовый детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 6 июля 2020 - 25 августа 2020
 
Образцовый детектив - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов 30 июля 2022 - 18 сентября 2022
 
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