Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Тайная жизнь Маргариты
Киноафиша Сериалы Тайная жизнь Маргариты Сезоны Сезон 1

Tajnaya zhizn Margarity 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайная жизнь Маргариты»

В 1-м сезоне сериала «Тайная жизнь Маргариты» днями Марго учит детишек литературе и русскому языку в местной школе. А по вечерам перевоплощается в загадочную певицу Грету и поет для гостей одного из ресторанов. Муж и дочь не подозревают о том, чем Маргарита зарабатывает на жизнь. Однажды женщина видит своего супруга Виктора вместе с любовницей Викторией, дочерью ее босса, среди посетителей ресторана. Она следит за ними и обнаруживает тело Вики. Маргарита понимает, что в убийстве обвинят ее. К тому же могущественный отец девушки не успокоится, пока не найдет виновного и не разберется с ним своими методами. Марго ждет незавидная участь.

Список серий 1-го сезона сериала «Тайная жизнь Маргариты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Прославилась и сошла с ума: участь советской Снегурочки вызывает ужас
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше