В 1-м сезоне сериала «Тайная жизнь Маргариты» днями Марго учит детишек литературе и русскому языку в местной школе. А по вечерам перевоплощается в загадочную певицу Грету и поет для гостей одного из ресторанов. Муж и дочь не подозревают о том, чем Маргарита зарабатывает на жизнь. Однажды женщина видит своего супруга Виктора вместе с любовницей Викторией, дочерью ее босса, среди посетителей ресторана. Она следит за ними и обнаруживает тело Вики. Маргарита понимает, что в убийстве обвинят ее. К тому же могущественный отец девушки не успокоится, пока не найдет виновного и не разберется с ним своими методами. Марго ждет незавидная участь.