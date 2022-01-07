Что будет, если звезды социальных сетей покажут не только свои работы, но и повседневный быт? Благодаря проекту Netflix «Hype House: фабрика контента» зрители имеют уникальную возможность понаблюдать за любимчиками в реальной жизни. Герои всегда на слуху и безумно богаты, однако это не лишает их простых человеческих чувств. Так же, как и все люди, ребята и девушки влюбляются, страдают и думают над тем, как улучшить свою жизнь и создаваемый контент. Все это они без стеснения продемонстрируют на камеру. Это необычный шанс приобщиться к жизни кумиров и увидеть, какие они на самом деле.