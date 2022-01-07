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Постер телешоу Hype House: Фабрика контента
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Киноафиша Сериалы Hype House: Фабрика контента

Hype House: Фабрика контента (2022 - …)

Hype House 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 36 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 48 минут

О чем телешоу

Что будет, если звезды социальных сетей покажут не только свои работы, но и повседневный быт? Благодаря проекту Netflix «Hype House: фабрика контента» зрители имеют уникальную возможность понаблюдать за любимчиками в реальной жизни. Герои всегда на слуху и безумно богаты, однако это не лишает их простых человеческих чувств. Так же, как и все люди, ребята и девушки влюбляются, страдают и думают над тем, как улучшить свою жизнь и создаваемый контент. Все это они без стеснения продемонстрируют на камеру. Это необычный шанс приобщиться к жизни кумиров и увидеть, какие они на самом деле.

Hype House: Фабрика контента - трейлер
Hype House: Фабрика контента  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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1.9 IMDb
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Сезоны
Hype House: Фабрика контента - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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