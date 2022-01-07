В 1-м сезоне шоу «Hype House: фабрика контента» расскажет о жизни тех, кого привыкли видеть только в социальных сетях. Настоящие звезды современности приоткроют завесу тайны своей жизни и впустят зрителей в личное пространство. Герои расскажут о том, как относятся к собственной известности и как начинали свой творческий путь, а также поделятся планами на будущее. Они обсудят актуальные проблемы общества, попробуют найти новые идеи для контента и даже устроят фейковую свадьбу, которая должна поспособствовать популярности жениха и невесты. Ребята вместе переживут нелегкие ситуации, но будут рядом друг с другом, что бы ни случилось.