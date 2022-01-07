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Постер к 1-му сезону телешоу Hype House: Фабрика контента
Киноафиша Сериалы Hype House: Фабрика контента Сезоны Сезон 1

Hype House 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Hype House: Фабрика контента»

В 1-м сезоне шоу «Hype House: фабрика контента» расскажет о жизни тех, кого привыкли видеть только в социальных сетях. Настоящие звезды современности приоткроют завесу тайны своей жизни и впустят зрителей в личное пространство. Герои расскажут о том, как относятся к собственной известности и как начинали свой творческий путь, а также поделятся планами на будущее. Они обсудят актуальные проблемы общества, попробуют найти новые идеи для контента и даже устроят фейковую свадьбу, которая должна поспособствовать популярности жениха и невесты. Ребята вместе переживут нелегкие ситуации, но будут рядом друг с другом, что бы ни случилось.

Список серий телешоу Hype House: Фабрика контента График выхода всех сериалов
Сезон 1
Раскол в Hype House A Hype House Divided
Сезон 1 Серия 1
7 января 2022
Любовь и социальные сети Love and Social Media
Сезон 1 Серия 2
7 января 2022
Вроде как разборки Low-key Beefing
Сезон 1 Серия 3
7 января 2022
POV: фейковая свадьба POV: Fake Wedding
Сезон 1 Серия 4
7 января 2022
Алекс и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день Alex and The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Week
Сезон 1 Серия 5
7 января 2022
«Кликабейт» Clique Bait
Сезон 1 Серия 6
7 января 2022
Совместные цели Friendship Goals
Сезон 1 Серия 7
7 января 2022
Трансформация Glow Up
Сезон 1 Серия 8
7 января 2022
График выхода всех сериалов
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