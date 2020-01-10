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Киноафиша Сериалы До рассвета

До рассвета (2020 - 2020)

Until Dawn 18+
Год выпуска 2020
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 56 минут

О чем телешоу

«До рассвета» – французское шоу, в котором комедианты со всей страны испытают себя. Ребятам и девушкам, привыкшим мелькать на телеэкранах или выступать в YouTube, предстоит отправиться в жуткие места. Заброшенные форты, больницы и даже склепы породили немало легенд, от которых становится жутко. Участники будут исследовать тайны, которыми опутаны здания, но для этого им придется провести ночь в одном помещении с призраками, время от времени вступая с теми в контакт. Комиков ждет борьба за выживание, а также действительно страшные задания, цель которых – обыграть остальных членов мистической экспедиции.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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2.6 IMDb
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Сезоны
До рассвета - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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