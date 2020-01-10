«До рассвета» – французское шоу, в котором комедианты со всей страны испытают себя. Ребятам и девушкам, привыкшим мелькать на телеэкранах или выступать в YouTube, предстоит отправиться в жуткие места. Заброшенные форты, больницы и даже склепы породили немало легенд, от которых становится жутко. Участники будут исследовать тайны, которыми опутаны здания, но для этого им придется провести ночь в одном помещении с призраками, время от времени вступая с теми в контакт. Комиков ждет борьба за выживание, а также действительно страшные задания, цель которых – обыграть остальных членов мистической экспедиции.