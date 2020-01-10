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Постер к 1-му сезону телешоу До рассвета
Киноафиша Сериалы До рассвета Сезоны Сезон 1

Until Dawn 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон телешоу «До рассвета»

В 1-м сезоне шоу «До рассвета» ведущие юмористы Франции встречаются для того, чтобы пережить необычный опыт. Их ждут загадочные локации, где, по слухам, живет нечисть – привидения, которые будут не очень рады появлению незваных гостей. Участникам придется выполнять разные задания и идти на ухищрения, чтобы сохранить свою жизнь. В первом выпуске проекта появятся звезды комедии Орнелла, Ахмед и Альбан. Им предстоит провести ночь в недействующем монастыре с богатой и пугающей историей. Во время жуткого приключения компания испытает на себе всю палитру ощущений, которую шоу постарается донести и до зрителей.

Список серий 1-го сезона телешоу «До рассвета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Покинутый монастырь Le monastère abandonné
Сезон 1 Серия 1
10 января 2020
Белая Леди La dame blanche
Сезон 1 Серия 2
10 января 2020
Заброшенная больница L'hôpital désaffecté
Сезон 1 Серия 3
10 января 2020
Склеп с привидениями La crypte hantée
Сезон 1 Серия 4
10 января 2020
Обреченные возлюбленные Les amants damnés
Сезон 1 Серия 5
10 января 2020
Форт отравительниц Les empoisonneuses du fort
Сезон 1 Серия 6
10 января 2020
Замок ужасов Le château maudit
Сезон 1 Серия 7
10 января 2020
Проклятое сокровище La malédiction du trésor
Сезон 1 Серия 8
10 января 2020
График выхода всех сериалов
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