В 1-м сезоне шоу «До рассвета» ведущие юмористы Франции встречаются для того, чтобы пережить необычный опыт. Их ждут загадочные локации, где, по слухам, живет нечисть – привидения, которые будут не очень рады появлению незваных гостей. Участникам придется выполнять разные задания и идти на ухищрения, чтобы сохранить свою жизнь. В первом выпуске проекта появятся звезды комедии Орнелла, Ахмед и Альбан. Им предстоит провести ночь в недействующем монастыре с богатой и пугающей историей. Во время жуткого приключения компания испытает на себе всю палитру ощущений, которую шоу постарается донести и до зрителей.