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Постер телешоу Весельчаки на все руки
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Киноафиша Сериалы Весельчаки на все руки

Весельчаки на все руки (2022 - …)

Making Fun 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 5 часов 20 минут

О чем телешоу

«Весельчаки на все руки» – увлекательное шоу, вышедшее на платформе Netflix. Джимми Ди Реста – талантливый мастер с тридцатилетним стажем, создающий уникальные вещи собственными руками. Вместе со своими друзьями он занимается различными изобретениями. В этот раз парни решают откликнуться на просьбы обычных детей, которым в голову приходят безумные идеи, и сделать вещи согласно их запросам. Детская фантазия не имеет границ, как и все, что сделает Джимми для своих юных заказчиков. Многие изобретения окажутся совершенно бессмысленными, но процесс их создания принесет много эмоций команде мастеров и зрителям.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.1 IMDb
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Сезоны
Весельчаки на все руки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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