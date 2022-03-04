«Весельчаки на все руки» – увлекательное шоу, вышедшее на платформе Netflix. Джимми Ди Реста – талантливый мастер с тридцатилетним стажем, создающий уникальные вещи собственными руками. Вместе со своими друзьями он занимается различными изобретениями. В этот раз парни решают откликнуться на просьбы обычных детей, которым в голову приходят безумные идеи, и сделать вещи согласно их запросам. Детская фантазия не имеет границ, как и все, что сделает Джимми для своих юных заказчиков. Многие изобретения окажутся совершенно бессмысленными, но процесс их создания принесет много эмоций команде мастеров и зрителям.