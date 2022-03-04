В 1-м сезоне шоу «Весельчаки на все руки» золотые руки Джимми Ди Реста и его товарищей создадут множество уникальных вещей. Юные поклонники их творчества поделятся, какие фантазии хотели бы воплотить в реальность, а мастера возьмутся за работу и исполнят самые смелые задумки. Среди того, что они представят на суд своих заказчиков: гигантский щелкунчик-убийца, трехметровый динозавр, плюющийся мексиканской едой, катапульта для кошачьих отходов, лодка, которая похожа на гитару и способна играть музыку. Джимми лично опробует изобретения. Они окажутся совершенно бесполезными, хотя и забавными.