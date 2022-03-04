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Постер к 1-му сезону телешоу Весельчаки на все руки
Киноафиша Сериалы Весельчаки на все руки Сезоны Сезон 1

Making Fun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Весельчаки на все руки»

В 1-м сезоне шоу «Весельчаки на все руки» золотые руки Джимми Ди Реста и его товарищей создадут множество уникальных вещей. Юные поклонники их творчества поделятся, какие фантазии хотели бы воплотить в реальность, а мастера возьмутся за работу и исполнят самые смелые задумки. Среди того, что они представят на суд своих заказчиков: гигантский щелкунчик-убийца, трехметровый динозавр, плюющийся мексиканской едой, катапульта для кошачьих отходов, лодка, которая похожа на гитару и способна играть музыку. Джимми лично опробует изобретения. Они окажутся совершенно бесполезными, хотя и забавными.

Список серий телешоу Весельчаки на все руки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Туалет Дино Тако Dino Taco Toilet
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2022
Единорог Unicornicycle
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2022
Автомобиль футбольных бутс Soccer Shoe Car
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2022
Автомобиль футбольных бутс Rock Paper Scissors
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2022
Ядерный Щелкунчик Nuclear Nutcracker
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2022
Катапульта против трепанга Catapoop vs Trepooched
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2022
Пиратская пушка для пиццы Pirate Pizza Cannon
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2022
Гитарная лодка Guitar Boat
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
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