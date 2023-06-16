В 1-м сезоне сериала «Королева страны Оз» в альтернативной вселенной Британией правит другая династия. Ее прямая наследница, которая вскоре должна будет взойти на престол, не подает семье никаких надежд. Принцесса Джорджиана круглосуточно занимается лишь созданием проблем для всех вокруг. Таблоиды пестрят заголовками о ее безумных выходках, откровенными фото с ее очередными ухажерами и подробностями драк и скандалов из ночных клубов. Отчаявшись научить чему-то эту девушку, отец решает посадить ее на трон в Австралии. Он надеется, что такая ответственность сможет как-то ее отрезвить. Джорджиана со свитой отправляется на другой континент.