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Постер к 1-му сезону сериала Королева страны Оз
Киноафиша Сериалы Королева страны Оз Сезоны Сезон 1

Queen of Oz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева страны Оз»

В 1-м сезоне сериала «Королева страны Оз» в альтернативной вселенной Британией правит другая династия. Ее прямая наследница, которая вскоре должна будет взойти на престол, не подает семье никаких надежд. Принцесса Джорджиана круглосуточно занимается лишь созданием проблем для всех вокруг. Таблоиды пестрят заголовками о ее безумных выходках, откровенными фото с ее очередными ухажерами и подробностями драк и скандалов из ночных клубов. Отчаявшись научить чему-то эту девушку, отец решает посадить ее на трон в Австралии. Он надеется, что такая ответственность сможет как-то ее отрезвить. Джорджиана со свитой отправляется на другой континент.

Список серий сериала Королева страны Оз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2023
График выхода всех сериалов
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