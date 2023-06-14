В 1-м сезоне сериала «Квест» в центре событий оказывается молодая турецкая девушка по имени Нисан. У нее нет родственников, детство она провела в детдоме, а в наследство от родителей ей осталось лишь генетическое заболевание. У нее есть близкий друг, с которым они не расставались с ранних лет, и он также серьезно болен. Его ситуация еще сложнее, чем ее собственная. У друзей есть лишь одна надежда – загадочная секта, лидер которой якобы лечит все хвори наложением рук. Но это стоит больших денег. Вместе ребята собирают все, что у них есть, и попадают на сеанс к великому Туфану. Но сразу после этого друг Нисан исчезает…