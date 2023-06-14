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Постер к 1-му сезону сериала Квест
Киноафиша Сериалы Квест Сезоны Сезон 1

Arayış
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Квест»

В 1-м сезоне сериала «Квест» в центре событий оказывается молодая турецкая девушка по имени Нисан. У нее нет родственников, детство она провела в детдоме, а в наследство от родителей ей осталось лишь генетическое заболевание. У нее есть близкий друг, с которым они не расставались с ранних лет, и он также серьезно болен. Его ситуация еще сложнее, чем ее собственная. У друзей есть лишь одна надежда – загадочная секта, лидер которой якобы лечит все хвори наложением рук. Но это стоит больших денег. Вместе ребята собирают все, что у них есть, и попадают на сеанс к великому Туфану. Но сразу после этого друг Нисан исчезает…

Список серий сериала Квест График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2023
График выхода всех сериалов
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