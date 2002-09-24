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Постер к 1-му сезону сериала Говорящий с призраками
Киноафиша Сериалы Говорящий с призраками Сезоны Сезон 1

Haunted 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 11
Продолжительность сезона 7 часов 53 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Говорящий с призраками»

В 1-м сезоне сериала «Говорящий с призраками» в центре событий оказывается гениальный частный детектив Фрэнк Тейлор, который живет и работает в Городе Ангелов. Лос-Анджелес полнится преступностью, которая безнаказанно шныряет по ночным жарким улицам. Но обмануть этого профессионала не удается даже самым изощренным маньякам и грабителям. Главный навык Фрэнка – верно построить логическую цепочку между несколькими не связанными, на первый взгляд, событиями. Ведь никому иному попросту не может прийти в голову, что самоубийство ветерана Вьетнама как-то связано с загадочным исчезновением женщины из высшего света.

Список серий 1-го сезона сериала «Говорящий с призраками» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2002
Скорбящие ангелы Grievous Angels
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2002
Верность Fidelity
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2002
Эбби Abby
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2002
Слепой свидетель Blind Witness
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2002
Ноктюрн Nocturne
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2002
Трехчасовая поездка A Three Hour Tour
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2002
Нексус Nexus
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2002
Тайна Саймона Simon Redux
Сезон 1 Серия 9
9 ноября 2002
Последний зов Last Call
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2002
В поисках убежища Seeking Asylum
Сезон 1 Серия 11
9 ноября 2002
График выхода всех сериалов
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