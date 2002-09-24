В 1-м сезоне сериала «Говорящий с призраками» в центре событий оказывается гениальный частный детектив Фрэнк Тейлор, который живет и работает в Городе Ангелов. Лос-Анджелес полнится преступностью, которая безнаказанно шныряет по ночным жарким улицам. Но обмануть этого профессионала не удается даже самым изощренным маньякам и грабителям. Главный навык Фрэнка – верно построить логическую цепочку между несколькими не связанными, на первый взгляд, событиями. Ведь никому иному попросту не может прийти в голову, что самоубийство ветерана Вьетнама как-то связано с загадочным исчезновением женщины из высшего света.