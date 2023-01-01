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Ниндзяго: Восстание драконов
Сезоны
Ниндзяго: Восстание драконов, список сезонов
LEGO Ninjago: Dragons Rising
Год выпуска
2023
Страна
Канада/Дания
Эпизод длится
22 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Список сезонов сериала «Ниндзяго: Восстание драконов»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
1 июня 2023 - 12 октября 2023
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