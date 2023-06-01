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Постер к 1-му сезону сериала Ниндзяго: Восстание драконов
Киноафиша Сериалы Ниндзяго: Восстание драконов Сезоны Сезон 1

LEGO Ninjago: Dragons Rising
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ниндзяго: Восстание драконов»

В 1-м сезоне сериала «Ниндзяго: Восстание драконов» после того, как загадочное событие, которое получило в истории название «Слияние», изменило вселенную, начинающий ниндзя объединяется с умным техником, чтобы вместе путешествовать по новому и незнакомому миру. Ллойд спасает Арина и Сору от поезда Империи и сбегает с Рию, который дал им ключ к дому, Стране Трех Вершин. Однако ситуация усложняется, когда Империум следует за ними и пытается захватить матриарха Рию. Начинается столкновение. Ллойд тренирует Арина и Сору, но они ускользают из монастыря и отправляются на Карнавал Перекрестков. Ллойд следует за ними и узнает шокирующую правду. 

 

Список серий сериала Ниндзяго: Восстание драконов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Слияние: Часть 1 The Merge: Part 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2023
Слияние: Часть 2 The Merge: Part 2
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2023
Перекрёсток Карнавал Crossroads Carnival
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2023
За пределами безумия Beyond Madness
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2023
Писатели судьбы Writers of Destiny
Сезон 1 Серия 5
1 июня 2023
Вернуться в Империум Return to Imperium
Сезон 1 Серия 6
1 июня 2023
Безмозглые звери Mindless Beasts
Сезон 1 Серия 7
1 июня 2023
Я буду угрозой I Will Be the Danger
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2023
Спокойствие внутри The Calm Inside
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2023
Битва за Второй монастырь The Battle of the Second Monastery
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2023
The Temple of the Dragon Cores
Сезон 1 Серия 11
12 октября 2023
Gangs of the Sea
Сезон 1 Серия 12
12 октября 2023
Wyldly Inappropriate
Сезон 1 Серия 13
12 октября 2023
The Last Djinn
Сезон 1 Серия 14
12 октября 2023
They Call it Doom
Сезон 1 Серия 15
12 октября 2023
Land of Lost Things
Сезон 1 Серия 16
12 октября 2023
The Administration
Сезон 1 Серия 17
12 октября 2023
Absolute Power
Сезон 1 Серия 18
12 октября 2023
We are all Dragons
Сезон 1 Серия 19
12 октября 2023
The Power Within
Сезон 1 Серия 20
12 октября 2023
График выхода всех сериалов
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