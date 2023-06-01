В 1-м сезоне сериала «Ниндзяго: Восстание драконов» после того, как загадочное событие, которое получило в истории название «Слияние», изменило вселенную, начинающий ниндзя объединяется с умным техником, чтобы вместе путешествовать по новому и незнакомому миру. Ллойд спасает Арина и Сору от поезда Империи и сбегает с Рию, который дал им ключ к дому, Стране Трех Вершин. Однако ситуация усложняется, когда Империум следует за ними и пытается захватить матриарха Рию. Начинается столкновение. Ллойд тренирует Арина и Сору, но они ускользают из монастыря и отправляются на Карнавал Перекрестков. Ллойд следует за ними и узнает шокирующую правду.