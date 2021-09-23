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Постер к 2-му сезону сериала Уважение
Киноафиша Сериалы Уважение Сезоны Сезон 2

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Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уважение»

Во 2-м сезоне сериала «Уважение» продолжается история борца за справедливость Эрджумента Чозера и его единомышленников. Главный герой обладает тяжелым характером и своеобразным мировоззрением. Он руководствуется только своими принципами, а не общепринятыми законами. Однажды к нему присоединяется простой офисный работник Селим со своей девушкой. Роковым днем для парня становится встреча с одним из клиентов компании. По стечению обстоятельств в тот же вечер молодой человек встречается с семьей своей невесты. Разволновавшись, он начинает нести чепуху, чем отталкивает от себя родственников возлюбленной. Селим решает покончить с собой.

Список серий 2-го сезона сериала «Уважение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 9 9. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2021
Эпизод 10 10. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2021
Эпизод 11 11. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2021
Эпизод 12 12. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2021
Эпизод 13 13. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2021
Эпизод 14 14. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
28 октября 2021
Эпизод 15 15. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
4 ноября 2021
Эпизод 16 16. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
11 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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