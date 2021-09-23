Во 2-м сезоне сериала «Уважение» продолжается история борца за справедливость Эрджумента Чозера и его единомышленников. Главный герой обладает тяжелым характером и своеобразным мировоззрением. Он руководствуется только своими принципами, а не общепринятыми законами. Однажды к нему присоединяется простой офисный работник Селим со своей девушкой. Роковым днем для парня становится встреча с одним из клиентов компании. По стечению обстоятельств в тот же вечер молодой человек встречается с семьей своей невесты. Разволновавшись, он начинает нести чепуху, чем отталкивает от себя родственников возлюбленной. Селим решает покончить с собой.