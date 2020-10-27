В 1-м сезоне сериала «Уважение» в центре событий оказывается бывший полицейский Эрджумент Чозер. Он посвятил свою жизнь борьбе с коррупцией в родном городе. Поняв, что добиться справедливости законным путем нельзя, герой устраивает самосуд и верит, что преследует благие цели. После встречи с двумя молодыми людьми он организовывает команду активистов, которые собираются очистить социум от нечестивых чиновников. Каждый из представителей команды убежден, что им движет справедливость. Но ряд событий заставляет Эрджумента сомневаться в том, что Саваш и Хелен всегда будут на его стороне.