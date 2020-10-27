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Постер к 1-му сезону сериала Уважение
Киноафиша Сериалы Уважение Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уважение»

В 1-м сезоне сериала «Уважение» в центре событий оказывается бывший полицейский Эрджумент Чозер. Он посвятил свою жизнь борьбе с коррупцией в родном городе. Поняв, что добиться справедливости законным путем нельзя, герой устраивает самосуд и верит, что преследует благие цели. После встречи с двумя молодыми людьми он организовывает команду активистов, которые собираются очистить социум от нечестивых чиновников. Каждый из представителей команды убежден, что им движет справедливость. Но ряд событий заставляет Эрджумента сомневаться в том, что Саваш и Хелен всегда будут на его стороне.

Список серий 1-го сезона сериала «Уважение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2020
Эпизод 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2020
Эпизод 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2020
Эпизод 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2020
Эпизод 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2020
Эпизод 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2020
Эпизод 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
8 декабря 2020
Эпизод 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
15 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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