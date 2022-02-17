Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Мечты и реальность
Киноафиша Сериалы Мечты и реальность Сезоны Сезон 1

Hayaller ve Hayatlar 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мечты и реальность »

В 1-м сезоне сериала «Мечты и реальность» четыре молодые женщины в течение долгих лет бережно хранят свою дружбу. Они всю жизнь живут в одном районе, с ранних лет вместе строят планы на будущее и делятся друг с другом всем, что происходит в их жизни. У каждой были свои мечты и грандиозные цели. Сетенай довольна тем, что их жизни складываются так удачно. Она уверена, что совсем скоро Диджле станет известной журналисткой. Диджле волнует, должна ли она носить обручальное кольцо на работу. Она советуется с подругами по этому вопросу. Гюнеш становится свидетелем сцены, когда Фырат и Мерьем ссорятся, и вмешивается в скандал.

Список серий 1-го сезона сериала «Мечты и реальность » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2022
Эпизод 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2022
Эпизод 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2022
Эпизод 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2022
Эпизод 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2022
Эпизод 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2022
Эпизод 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2022
Эпизод 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2022
Эпизод 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
17 марта 2022
Эпизод 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
17 марта 2022
Эпизод 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
24 марта 2022
Эпизод 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2022
Эпизод 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
31 марта 2022
Эпизод 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
31 марта 2022
Эпизод 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
7 апреля 2022
Эпизод 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
7 апреля 2022
Эпизод 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
14 апреля 2022
Эпизод 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
14 апреля 2022
Эпизод 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
21 апреля 2022
Эпизод 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
21 апреля 2022
Эпизод 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
28 апреля 2022
Эпизод 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
28 апреля 2022
Эпизод 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
5 мая 2022
Эпизод 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
5 мая 2022
Эпизод 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
12 мая 2022
Эпизод 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
12 мая 2022
График выхода всех сериалов
Related video
Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует
Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину
Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков
Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»
Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить
Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно
Можно даже тем, кто на диете: этот советский салат не стыдно приготовить для гостей
Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками
Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь
Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова
Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше