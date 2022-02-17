В 1-м сезоне сериала «Мечты и реальность» четыре молодые женщины в течение долгих лет бережно хранят свою дружбу. Они всю жизнь живут в одном районе, с ранних лет вместе строят планы на будущее и делятся друг с другом всем, что происходит в их жизни. У каждой были свои мечты и грандиозные цели. Сетенай довольна тем, что их жизни складываются так удачно. Она уверена, что совсем скоро Диджле станет известной журналисткой. Диджле волнует, должна ли она носить обручальное кольцо на работу. Она советуется с подругами по этому вопросу. Гюнеш становится свидетелем сцены, когда Фырат и Мерьем ссорятся, и вмешивается в скандал.