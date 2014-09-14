Сначала кажется, что у влюбленных Али и Ясемин в отношениях нет никаких проблем. Они работают в законодательной сфере и имеют немало общих интересов. Ни у кого не вызывает удивления, что молодые люди решают связать свои жизни узами брака. Ясемин в восторге, теперь у нее будет не просто любимый человек, а надежный супруг. Но радость невесты быстро обрывается, когда она узнает, что ее безупречный жених накануне свадебного торжества состоял в интимной связи с другой женщиной. Этого девушка простить не в силах...