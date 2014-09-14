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Постер сериала От любви не убежать
Постер сериала От любви не убежать
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы От любви не убежать

От любви не убежать (2014 - 2014)

Aşktan Kaçılmaz 18+
Год выпуска 2014
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 40 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 18 часов 20 минут

О чем сериал

Сначала кажется, что у влюбленных Али и Ясемин в отношениях нет никаких проблем. Они работают в законодательной сфере и имеют немало общих интересов. Ни у кого не вызывает удивления, что молодые люди решают связать свои жизни узами брака. Ясемин в восторге, теперь у нее будет не просто любимый человек, а надежный супруг. Но радость невесты быстро обрывается, когда она узнает, что ее безупречный жених накануне свадебного торжества состоял в интимной связи с другой женщиной. Этого девушка простить не в силах...

В ролях
В ролях
Маджит Сонкан
Маджит Сонкан
Онур Озтюрк
Айтен Сойкёк
Пелин Акил
Умут Карадаг
Берк Октай
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.9 IMDb
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Сезоны
От любви не убежать - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 11 эпизодов
 
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