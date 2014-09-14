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Постер к 1-му сезону сериала От любви не убежать
Киноафиша Сериалы От любви не убежать Сезоны Сезон 1

Aşktan Kaçılmaz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 11
Продолжительность сезона 18 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «От любви не убежать»

В 1-м сезоне сериала «От любви не убежать» в центре событий оказывается молодая пара Али и Ясемин. Они работают юристами, души не чают друг в друге и намереваются пожениться. Со стороны ребята выглядят абсолютно идеальной парой, однако в жизни, как часто бывает, все оказывается несколько иначе. Прямо накануне свадебной церемонии девушка узнает, что ее жених изменяет ей. Все надежды Ясемин на счастливую совместную жизнь рушатся. Решив порвать все связи с прошлым, она отправляется в другой город. Как только девушка заходит в самолет, возле нее оказывается обаятельный мужчина по имени Барзан, который хочет познакомиться. 

Список серий 1-го сезона сериала «От любви не убежать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2014
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2014
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2014
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2014
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2014
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2014
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 октября 2014
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 октября 2014
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 ноября 2014
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2014
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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