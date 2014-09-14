В 1-м сезоне сериала «От любви не убежать» в центре событий оказывается молодая пара Али и Ясемин. Они работают юристами, души не чают друг в друге и намереваются пожениться. Со стороны ребята выглядят абсолютно идеальной парой, однако в жизни, как часто бывает, все оказывается несколько иначе. Прямо накануне свадебной церемонии девушка узнает, что ее жених изменяет ей. Все надежды Ясемин на счастливую совместную жизнь рушатся. Решив порвать все связи с прошлым, она отправляется в другой город. Как только девушка заходит в самолет, возле нее оказывается обаятельный мужчина по имени Барзан, который хочет познакомиться.