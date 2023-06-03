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Постер к 1-му сезону сериала Девушка из прошлого
Киноафиша Сериалы Девушка из прошлого Сезоны Сезон 1

Devushka iz proshlogo 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка из прошлого»

В 1-м сезоне сериала «Девушка из прошлого» родные сестры Варя и Алена остаются сиротами после аварии, унесшей жизни обоих родителей. Варя уже достигла совершеннолетия, поэтому она становится опекуном четырнадцатилетней Алены. Проходят годы, жизни сестер постепенно приходят в норму. Старшая девушка замужем за любящим и заботливым мужчиной Сергеем, а сама она работает в перинатальном центре акушером-гинекологом. Но вот беда: она не может иметь детей, поэтому готовится к усыновлению. А младшая получила хорошее образование и становится начальником отдела в строительной фирме. Но вдруг в их жизни снова вторгается авария…

Список серий 1-го сезона сериала «Девушка из прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 июня 2023
График выхода всех сериалов
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