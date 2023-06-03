В 1-м сезоне сериала «Девушка из прошлого» родные сестры Варя и Алена остаются сиротами после аварии, унесшей жизни обоих родителей. Варя уже достигла совершеннолетия, поэтому она становится опекуном четырнадцатилетней Алены. Проходят годы, жизни сестер постепенно приходят в норму. Старшая девушка замужем за любящим и заботливым мужчиной Сергеем, а сама она работает в перинатальном центре акушером-гинекологом. Но вот беда: она не может иметь детей, поэтому готовится к усыновлению. А младшая получила хорошее образование и становится начальником отдела в строительной фирме. Но вдруг в их жизни снова вторгается авария…