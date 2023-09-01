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Киноафиша Сериалы Крутая перемена Сезоны Сезон 1

Krutaya peremena 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Крутая перемена»

В 1 сезоне сериала «Крутая перемена» в родной городок возвращается бывший учитель и неудачливый бизнесмен Андрей. Когда-то парень пытался пойти по семейной стезе и преподавать литературу, но разочаровался в этой работе и уехал в Москву, чтобы открыть свой бизнес. Однако стартап провалился, и Андрей остался без копейки в кармане. Теперь единственный способ отдать долги и начать новую жизнь для него – это продать фамильное гнездо. Но вот беда: для этого необходимо согласие его отца, с которым он давно в ссоре, и который, к тому же, сидит в тюрьме. Андрею приходится устроиться учителем в тюремную вечернюю школу, чтобы наладить отношения.

Список серий 1-го сезона сериала «Крутая перемена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 октября 2023
График выхода всех сериалов
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