В 1 сезоне сериала «Крутая перемена» в родной городок возвращается бывший учитель и неудачливый бизнесмен Андрей. Когда-то парень пытался пойти по семейной стезе и преподавать литературу, но разочаровался в этой работе и уехал в Москву, чтобы открыть свой бизнес. Однако стартап провалился, и Андрей остался без копейки в кармане. Теперь единственный способ отдать долги и начать новую жизнь для него – это продать фамильное гнездо. Но вот беда: для этого необходимо согласие его отца, с которым он давно в ссоре, и который, к тому же, сидит в тюрьме. Андрею приходится устроиться учителем в тюремную вечернюю школу, чтобы наладить отношения.