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Фальшивый город
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Gongjakdosi
16+
Год выпуска
2021
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
jTBC
Список сезонов сериала «Фальшивый город»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
8 декабря 2021 - 10 февраля 2022
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