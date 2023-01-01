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Фальшивый город, список сезонов

Gongjakdosi 16+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Список сезонов сериала «Фальшивый город»
Фальшивый город - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 8 декабря 2021 - 10 февраля 2022
 
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