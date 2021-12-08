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Постер к 1-му сезону сериала Фальшивый город
Киноафиша Сериалы Фальшивый город Сезоны Сезон 1

Gongjakdosi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фальшивый город»

В 1-м сезоне сериала «Фальшивый город» наследники крупного конгломерата в Южной Корее делят наследство. Эта корпорация оказывает политическое, культурное и экономическое влияние на общественную жизнь, без особых усилий меняя центральные фигуры в этой игре. Чон Джун-хек — внебрачный сын глав компании и супруг Юн Чже Хи, руководителя культурного фонда. Когда-то девушка была влюблена в другого парня, но, познакомившись с Чон Джун-хеком, выбрала брак по расчету. Согласно внутреннему регламенту, Джун-хек не имеет права рассчитывать на большую долю наследства корпорации, поскольку рожден вне брака.

Список серий 1-го сезона сериала «Фальшивый город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 декабря 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 января 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 января 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 января 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
13 января 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
19 января 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
20 января 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
26 января 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
27 января 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
2 февраля 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
3 февраля 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 февраля 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
10 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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