В 1-м сезоне сериала «Фальшивый город» наследники крупного конгломерата в Южной Корее делят наследство. Эта корпорация оказывает политическое, культурное и экономическое влияние на общественную жизнь, без особых усилий меняя центральные фигуры в этой игре. Чон Джун-хек — внебрачный сын глав компании и супруг Юн Чже Хи, руководителя культурного фонда. Когда-то девушка была влюблена в другого парня, но, познакомившись с Чон Джун-хеком, выбрала брак по расчету. Согласно внутреннему регламенту, Джун-хек не имеет права рассчитывать на большую долю наследства корпорации, поскольку рожден вне брака.