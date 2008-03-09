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Постер к 1-му сезону телешоу Очень русское ТВ
Киноафиша Сериалы Очень русское ТВ Сезоны Сезон 1

Ochen russkoe TV 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Очень русское ТВ»

В 1-м сезоне сериала «Очень русское ТВ» Вадим Галыгин приглашает в студию знаменитых отечественных актеров, режиссеров, исполнителей, спортсменов и политиков, чтобы хорошенько посмеяться с ними и над ними. Тематические интервью и юмористические дискуссии перемежаются короткими скетчами, пародирующими известные российские телепередачи. Как и на любом телевидении, на ОР-ТВ есть новостные выпуски, горячие ток-шоу, экспертные мнения, репортажи с места событий (как правило, довольно странных!), скандальные передачи о сверхъестественных силах и даже детские развивающие мультфильмы.

Список серий 1-го сезона телешоу «Очень русское ТВ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2008
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2008
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2008
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2008
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
6 апреля 2008
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2008
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2008
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
27 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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