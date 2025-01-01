Меню
Очень русское ТВ
Постеры
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Постеры телешоу «Очень русское ТВ»
Вся информация о телешоу
Три свежих мини-сериала о криминале, которые вы точно обсудите с друзьями: №1 стоит посмотреть хотя бы ради Джуда Лоу
Ствол в бардачке, кассеты «Комбинации» и запах дешёвого бензина: 10 сериалов про 90-е, которые показывают Россию без прикрас
«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части
Муад’Диб, на колени перед Киркоровым! Сразу два российских фильма обогнали в прокате культовую «Дюну» Вильнёва — но на Западе так и не прижились
Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»
Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось
Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее
Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»
«Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия
