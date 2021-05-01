Евгению Терентьеву нечасто можно увидеть на большом экране: обычно ее работа остается за кадром. Однако именно она создавала удивительные кулинарные шедевры для сериала «ИП Пирогова», покорившие сердца зрителей. Теперь же у Терентьевой есть собственное шоу «Женька-Печенька», в котором она сможет продемонстрировать свои профессиональные навыки. Девушка поделится рецептами, секретами гастрономического мастерства и научит выпекать даже тех, кто никогда прежде не стоял за плитой. Примечательно, что все блюда будут приготовлены на домашней кухне, а ингредиенты для них можно найти в любом супермаркете.