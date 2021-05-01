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Постер телешоу Женька-печенька
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Киноафиша Сериалы Женька-печенька

Женька-печенька (2021 - …)

Женька-печенька 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность телешоу 3 часа 20 минут

О чем телешоу

Евгению Терентьеву нечасто можно увидеть на большом экране: обычно ее работа остается за кадром. Однако именно она создавала удивительные кулинарные шедевры для сериала «ИП Пирогова», покорившие сердца зрителей. Теперь же у Терентьевой есть собственное шоу «Женька-Печенька», в котором она сможет продемонстрировать свои профессиональные навыки. Девушка поделится рецептами, секретами гастрономического мастерства и научит выпекать даже тех, кто никогда прежде не стоял за плитой. Примечательно, что все блюда будут приготовлены на домашней кухне, а ингредиенты для них можно найти в любом супермаркете.

В ролях
В ролях
Евгения Терентьева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Женька-печенька - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
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