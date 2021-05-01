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Постер к 1-му сезону телешоу Женька-печенька
Киноафиша Сериалы Женька-печенька Сезоны Сезон 1

Женька-печенька 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Женька-печенька»

В 1-м сезоне шоу «Женька-Печенька» зрители познакомятся с настоящей мастерицей своего дела Евгенией Терентьевой. Она практически неизвестна публике, но многие поклонники сериалов могли видеть ее кулинарные работы в комедии «ИП Пирогова». В каждом из десяти выпусков будет представлено одно блюдо, которое отличается не только необычным вкусом, но и простотой приготовления. Это будут эклеры, брауни, тирамису, блинчики, а также другие десерты и сытная пища. Обаятельная Евгения поделится не только любимыми рецептами, но и советами, которые помогут сориентироваться на кухне даже дилетантам.

Список серий телешоу Женька-печенька График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2021
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2021
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2021
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
22 мая 2021
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2021
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2021
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
12 июня 2021
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2021
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
26 июня 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
3 июля 2021
График выхода всех сериалов
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