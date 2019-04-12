Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону телешоу Спойлерная
Киноафиша Сериалы Спойлерная Сезоны Сезон 2

Спойлерная 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Спойлерная»

Во 2-м сезоне шоу «Спойлерная» будет вести Николай Куликов – сценарист и большой поклонник «Игры престолов». Вместе с другими увлеченными зрителями он обсудит произошедшие в сериале события и попробует предугадать, к чему они ведут. Они будут делиться впечатлениями от героев и сюжетных поворотов, а также выдвигать гипотезы относительно того, каким бы мог быть финал. Как и заявлено в названии, шоу действительно кишит спойлерами, однако гости студии могут лишь предположить, как в дальнейшем развернутся события. Собственную рубрику в программе ведет звезда российской кинокритики Антон Долин.

Список серий 2-го сезона телешоу «Спойлерная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Игра Престолов Рекап 7 сезона
Сезон 2 Серия 1
12 апреля 2019
Игра Престолов 8 сезон 1 серия
Сезон 2 Серия 2
17 апреля 2019
Игра Престолов 8 сезон 2 серия
Сезон 2 Серия 3
24 апреля 2019
Игра Престолов 8 сезон 3 серия
Сезон 2 Серия 4
1 мая 2019
Игра Престолов 8 сезон 4 серия
Сезон 2 Серия 5
8 мая 2019
Игра Престолов 8 сезон 5 серия
Сезон 2 Серия 6
15 мая 2019
Игра Престолов 8 сезон 6 серия
Сезон 2 Серия 7
22 мая 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс
Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Басова распекали из-за фильма «Щит и меч»: никто не ожидал, что снимет шедевр
Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше