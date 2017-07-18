Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Брат 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Спойлерная
Киноафиша Сериалы Спойлерная Сезоны Сезон 1

Спойлерная 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Спойлерная»

В 1-м сезоне шоу «Спойлерная» обсуждают один из самых важных сериалов современности – «Игру престолов». После каждой новой серии 7-го сезона в студии программы ведущий Николай Куликов собирает фанатов сериала, в числе которых есть и отечественные звезды. Они вспомнят о том, чем их порадовали или огорчили предыдущие эпизоды, и попытаются предположить, как будут разворачиваться события дальше. Зрители получат уникальную возможность как узнать мнение таких же, как и они, фанатов любимого телешоу, так и выслушать экспертов. Проект создан совместными усилиями соцсети «ВКонтакте» и сервиса «Амедиатека».

Список серий 1-го сезона телешоу «Спойлерная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 1 серия
Сезон 1 Серия 1
18 июля 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 2 серия
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 3 серия
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 4 серия
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 5 серия
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 6 серия
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 7 серия
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2017
График выхода всех сериалов
Related video
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Басова распекали из-за фильма «Щит и меч»: никто не ожидал, что снимет шедевр
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино
Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь
Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть
В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше