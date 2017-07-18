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Постер телешоу Спойлерная
Постер телешоу Спойлерная
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Киноафиша Сериалы Спойлерная

Спойлерная (2017 - 2019)

Спойлерная 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис VK.com
Продолжительность телешоу 7 часов 0 минут

О чем телешоу

Проект «Спойлерная» создан любителями сериалов для таких же людей, как и они. Ведущий, эксперты и звездные гости объединяются для того, чтобы обсуждать увиденное, делиться гипотезами и впечатлениями. В центре их внимания легендарная «Игра престолов» – фэнтезийный сериал, ставший одним из самых обсуждаемых. Собравшиеся в студии проанализируют ход событий и попробуют предположить, что будет дальше. Несмотря на то что не все зрители любят спойлеры, ведущие не согласны с такой точкой зрения. Наоборот, они постараются освежить в памяти уже просмотренные моменты и постараются подогреть интерес к сериалу, детально вдаваясь в подробности.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Спойлерная - Сезон 1 Сезон 1
2017, 7 эпизодов
 
Спойлерная - Сезон 2 Сезон 2
2019, 7 эпизодов
 
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