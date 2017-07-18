Спойлерная (2017 - 2019)

Проект «Спойлерная» создан любителями сериалов для таких же людей, как и они. Ведущий, эксперты и звездные гости объединяются для того, чтобы обсуждать увиденное, делиться гипотезами и впечатлениями. В центре их внимания легендарная «Игра престолов» – фэнтезийный сериал, ставший одним из самых обсуждаемых. Собравшиеся в студии проанализируют ход событий и попробуют предположить, что будет дальше. Несмотря на то что не все зрители любят спойлеры, ведущие не согласны с такой точкой зрения. Наоборот, они постараются освежить в памяти уже просмотренные моменты и постараются подогреть интерес к сериалу, детально вдаваясь в подробности.