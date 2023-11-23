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Постер к 1-му сезону сериала Сама виновата?
Киноафиша Сериалы Сама виновата? Сезоны Сезон 1

Sama vinovata? 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сама виновата?»

В 1-м сезоне сериала «Сама виновата» кровавая расправа мужем над женой потрясает не только весь Серпухов, но и всю страну. Маргариту Грачеву надолго запомнят как «женщину, которой супруг отрубил топором руки». Грачев, очевидно, мстил своей жене, однако не собирался убивать ее. После пыток и издевательств он планировал доставить ее в больницу, где врачи окажут молодой девушке необходимую помощь. Тогда Грачева не осудят по всей строгости закона и свой 30-летний юбилей он встретит на свободе. История о «серпуховском Отелло» моментально попадает в прессу, и журналисты охотятся за деталями: почему Грачев так поступил и в чем виновата Маргарита?

График выхода новых серий Сама виновата? 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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