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Сама виновата?
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Отзывы о сериале «Сама виновата?»
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winifredhorton5005
23 ноября 2023, 13:02
Оценка
Знаю историю реальной Маргариты Грачевой и вполне логично, что захотелось также посмотреть сериал по мотивам ее истории. Да, было непросто наблюдать за главной героиней и постепенно приближаться к тому ужасному событию, и все же сериал определенно заслуживает внимания и несет в себе правильные цели – домашнее насилие необходимо устранять и молчать о таком никак нельзя.
23 ноября 2023, 13:02
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Киноафиша.инфо
23 ноября 2023, 16:38
в ответ на сообщение
winifredhorton5005 от 23 ноября 2023, 13:02
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
23 ноября 2023, 16:38
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Илья Долгопрудный
24 ноября 2023, 00:37
Оценка
Конечно, сериал был обречен на внимание, но мне было очень важно, чтобы создатели с уважением отнеслись к этой истории, ведь она произошла на самом деле, а участники еще живы и молоды. Так вот со всей уверенностью могу сказать, что «Сама виновата?» предельно деликатно и вместе с тем смело описывает события, случившиеся с Маргаритой Грачевой и посмотреть сериал стоит по любому.
24 ноября 2023, 00:37
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мария
25 ноября 2023, 11:09
Оценка
Меня сериал реально впечатлил. Даже не ожидалось, что наши могут снять настолько пронзительную драму на основе реальных событий. Считаю, что «Сама виновата?» рассчитан на взрослую и интеллектуальную аудиторию, которая после просмотра сможет обсудить затронутые в сериале темы, которые требуют серьезного вмешательства со стороны общественности. Спасибо авторам за проделанную работу.
25 ноября 2023, 11:09
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Киноафиша.инфо
25 ноября 2023, 18:23
в ответ на сообщение
Илья Долгопрудный от 24 ноября 2023, 00:37
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
25 ноября 2023, 18:23
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Киноафиша.инфо
25 ноября 2023, 18:23
в ответ на сообщение
мария от 25 ноября 2023, 11:09
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
25 ноября 2023, 18:23
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Weteran Mc
26 июня 2024, 23:55
Оценка
"Сама виновата" - сериал, состоящий из семи серий, снят по реальным событиям кровавой расправы, в которой муж на фоне ревности отрубил топором супруге руки.
Очень ждал этот проект с того момента, как только о нём услышал. Ожидал что-то более менее интересное и динамичное. Но, к сожалению, мои ожидания во многом не оправдались. Сериал состоит в большей своей части из флэшбэков и воспоминаний, к тому же, каких то депрессивных и тяжелых для восприятия с монотонным звуковым сопровождением. Самое интересное показано, конечно, ближе к финалу.
Тем не менее, сериал не плохой. История рассказана "от" и "до". Но второй раз смотреть его не захочется. Моя оценка: 7 из 10. 👍
26 июня 2024, 23:55
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بسام محمود
24 марта 2025, 09:52
Вау, это действительно круто, и мне понравилось смотреть.
24 марта 2025, 09:52
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Очень ждал этот проект с того момента, как только о нём услышал. Ожидал что-то более менее интересное и динамичное. Но, к сожалению, мои ожидания во многом не оправдались. Сериал состоит в большей своей части из флэшбэков и воспоминаний, к тому же, каких то депрессивных и тяжелых для восприятия с монотонным звуковым сопровождением. Самое интересное показано, конечно, ближе к финалу.
Тем не менее, сериал не плохой. История рассказана "от" и "до". Но второй раз смотреть его не захочется. Моя оценка: 7 из 10. 👍
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