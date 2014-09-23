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Постер к 2-му сезону сериала Курт Сеит и Александра
Киноафиша Сериалы Курт Сеит и Александра Сезоны Сезон 2

Kurt Seyit ve Şura 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Курт Сеит и Александра»

Во 2-м сезоне сериала «Курт Сеит и Александра» Курт и его возлюбленная Саша сталкиваются с новыми испытаниями. Александра уже не та, что была раньше, она повзрослела, стала решительнее и смелее. Курт Сеит и Мюрвет официально вступили в брачный союз. Шура, узнав об этом, не может совладать со своими чувствами. Случившееся дает ей понять, что между ней и ее избранником возникло непреодолимое препятствие. Спустя некоторое время Мюрвет впервые видит целующихся людей и в ужасе обнаруживает, что женщину целует ее супруг. Она не в силах справиться с разочарованием. После этого девушка еще и получает пощечину от матери...

Список серий 2-го сезона сериала «Курт Сеит и Александра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2014
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2014
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2014
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2014
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
30 октября 2014
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
6 ноября 2014
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
13 ноября 2014
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
20 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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