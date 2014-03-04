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Постер к 1-му сезону сериала Курт Сеит и Александра
Киноафиша Сериалы Курт Сеит и Александра Сезоны Сезон 1

Kurt Seyit ve Şura 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Курт Сеит и Александра»

В 1-м сезоне сериала «Курт Сеит и Александра» в центре событий оказывается Курт Сеит, майор армии, и Шура, россиянка из благородного аристократического клана. Курт Сеит всегда придерживался принципов, которым научил его отец, именитый землевладелец Мехмет Эминов. Он испытывал уважение к династии Романовых. Сеит, успешный как в обычной жизни, так и на службе, о котором тайно вздыхают немало представительниц прекрасного пола, на одном из приемов встретил Александру, девушку из знатной русской семьи. Саша ответила ему взаимностью, но их любовь сталкивается с огромными испытаниями после окончания войны.

Список серий 1-го сезона сериала «Курт Сеит и Александра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2014
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2014
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2014
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2014
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2014
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2014
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
29 апреля 2014
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2014
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
13 мая 2014
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
20 мая 2014
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
27 мая 2014
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
3 июня 2014
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
10 июня 2014
График выхода всех сериалов
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