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Постер к 1-му сезону сериала Горько-соленое море любви
Киноафиша Сериалы Горько-соленое море любви Сезоны Сезон 1

Горько-соленое море любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Горько-соленое море любви»

В 1-м сезоне сериала «Горько-соленое море любви» массажистка Таня Гордеева переживает тяжелый период в жизни. У сына трудности со здоровьем, а муж ушел из семьи. Чтобы развеяться, она вместе с сыном Сашей оправляется на курорт. Там она встречает интересного мужчину, который управляет гостиницей, и постоялицу Любу, которая охотится в Турции за состоятельными мужчинами. Через некоторое время происходит несчастный случай: Саша падает с горы и оказывается в клинике. Денег на процедуры у Тани нет. Тогда Акиф делает героине предложение: она должна согласиться поработать сиделкой для его матери – женщины Эдже. Характер у нее не сахар...

Список серий 1-го сезона сериала «Горько-соленое море любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2023
График выхода всех сериалов
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