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Постер к 1-му сезону сериала Великолепная двойка
Киноафиша Сериалы Великолепная двойка Сезоны Сезон 1

Muhteşem İkili 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великолепная двойка»

В 1-м сезоне сериала «Великолепная двойка» два успешных комиссара полиции знакомы еще со времен учебы. Мустафа Керим Джан и Мерт Барджа постоянно конкурировали между собой, конфликтовали и даже дрались. Главные герои различаются, как день и ночь. Они совершенно не ладят между собой, но вынуждены работать вместе, чтобы привлечь к ответственности представителей международной преступной группировки. Конгломерат занимается торговлей наркотиками, ловко обводя вокруг носа сотрудников полиции. Но детективы твердо намерены раскрыть банду и упрятать за решетку. В этом им помогут противоположные характеры и подходы к работе.

Список серий 1-го сезона сериала «Великолепная двойка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 января 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 февраля 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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