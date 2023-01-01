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Значит, ты умеешь танцевать?
Сезоны
Значит, ты умеешь танцевать? , список сезонов
So You Think You Can Dance
12+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
FOX
Список сезонов телешоу «Значит, ты умеешь танцевать? »
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
20 июля 2005 - 5 октября 2005
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
25 мая 2006 - 16 августа 2006
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
24 мая 2007 - 16 августа 2007
Сезон 4 / Season 4
23 эпизода
22 мая 2008 - 7 августа 2008
Сезон 5 / Season 5
23 эпизода
21 мая 2009 - 6 августа 2009
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
9 сентября 2009 - 16 декабря 2009
Сезон 7 / Season 7
23 эпизода
27 мая 2010 - 12 августа 2010
Сезон 8 / Season 8
23 эпизода
26 мая 2011 - 11 августа 2011
Сезон 9 / Season 9
15 эпизодов
24 мая 2012 - 18 сентября 2012
Сезон 10 / Season 10
18 эпизодов
14 мая 2013 - 10 сентября 2013
Сезон 11 / Season 11
15 эпизодов
28 мая 2014 - 3 сентября 2014
Сезон 12 / Season 12
17 эпизодов
1 июня 2015 - 14 сентября 2015
Сезон 13 / Season 13
13 эпизодов
30 мая 2016 - 12 сентября 2016
Сезон 14 / Season 14
15 эпизодов
12 июня 2017 - 25 сентября 2017
Сезон 15 / Season 15
14 эпизодов
4 июня 2018 - 10 сентября 2018
Сезон 16 / Season 16
15 эпизодов
3 июня 2019 - 16 сентября 2019
Сезон 17 / Season 17
12 эпизодов
18 мая 2022 - 10 августа 2022
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