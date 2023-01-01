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Постер телешоу Значит, ты умеешь танцевать?
Киноафиша Сериалы Значит, ты умеешь танцевать? Сезоны

Значит, ты умеешь танцевать? , список сезонов

So You Think You Can Dance 12+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал FOX
Список сезонов телешоу «Значит, ты умеешь танцевать? »
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 20 июля 2005 - 5 октября 2005
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 25 мая 2006 - 16 августа 2006
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 24 мая 2007 - 16 августа 2007
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
23 эпизода 22 мая 2008 - 7 августа 2008
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
23 эпизода 21 мая 2009 - 6 августа 2009
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 9 сентября 2009 - 16 декабря 2009
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
23 эпизода 27 мая 2010 - 12 августа 2010
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
23 эпизода 26 мая 2011 - 11 августа 2011
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
15 эпизодов 24 мая 2012 - 18 сентября 2012
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
18 эпизодов 14 мая 2013 - 10 сентября 2013
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
15 эпизодов 28 мая 2014 - 3 сентября 2014
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
17 эпизодов 1 июня 2015 - 14 сентября 2015
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
13 эпизодов 30 мая 2016 - 12 сентября 2016
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
15 эпизодов 12 июня 2017 - 25 сентября 2017
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
14 эпизодов 4 июня 2018 - 10 сентября 2018
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
15 эпизодов 3 июня 2019 - 16 сентября 2019
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
12 эпизодов 18 мая 2022 - 10 августа 2022
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