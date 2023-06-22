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Постер к 1-му сезону телешоу Автомобили мечты Дауни
Киноафиша Сериалы Автомобили мечты Дауни Сезоны Сезон 1

Downey's Dream Cars
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Автомобили мечты Дауни»

В 1-м сезоне шоу «Автомобили мечты Дауни» знаменитый на весь мир голливудский актер, ведущий и шоумен Роберт Дауни – младший открывает собственный автосервис для ретроавтомобилей. В жизни Роба есть две большие страсти – старинные машины со своей душой, историей и характером и защита окружающей среды. Мужчина стремится объединить их обе в одном приятном и полезном хобби. На глазах у зрителей он превращает старые развалины в суперсовременные и экологичные транспортные средства, не лишая их при этом индивидуальности. Результат его работы можно смело использовать на современных дорогах, не беспокоясь об изменениях климата.

Список серий телешоу Автомобили мечты Дауни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 июля 2023
График выхода всех сериалов
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