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Киноафиша Сериалы Мой шумный дом Сезоны Сезон 7

The Loud House 6+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 17 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 7-й сезон сериала «Мой шумный дом»

В 7-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Лауды объединяются с Касаграндес для участия в конкурсе по украшению витрины магазина на Хеллоуин, но ситуация выходит из-под контроля, когда они используют книгу заклинаний Люси, чтобы сделать магазин еще более жутким. Дети обнаруживают, что у Миртл темное прошлое, и пытаются разоблачить ее до того, как Поп-Поп сделает предложение. Линн и Лиам становятся наблюдателями за общежитием средней школы. Лори изо всех сил пытается произвести хорошее впечатление на отца Бобби после того, как случайно столкнула его в лужу. Лили отчаянно желает завоевать популярность в школе.

График выхода новых серий Мой шумный дом 7 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
История пробуждения Waking History
Сезон 7 Серия 1
17 мая 2023
Розыгрыши перед ничем Pranks Fore Nothing
Сезон 7 Серия 2
18 мая 2023
Детская игра Child's Play
Сезон 7 Серия 3
22 мая 2023
Сила привычек Force of Habits
Сезон 7 Серия 4
23 мая 2023
Раздавленная конфета Candy Crushed
Сезон 7 Серия 5
24 мая 2023
Мастер заблуждений Master of Delusion
Сезон 7 Серия 6
25 мая 2023
Причудливый дом Bizarritorium
Сезон 7 Серия 7
14 июля 2023
Разрушая дом Bringing Down the House
Сезон 7 Серия 8
14 июля 2023
Горный перевал Mountain Hard Pass
Сезон 7 Серия 9
14 июля 2023
Горный трудный перевал From Brad to Worse
Сезон 7 Серия 10
14 июля 2023
Кукольный день после полудня Doll Day Afternoon
Сезон 7 Серия 11
14 июля 2023
Королева экрана Screen Queen
Сезон 7 Серия 12
14 июля 2023
Прятки Hide and Sneak
Сезон 7 Серия 13
14 июля 2023
Не в ногу Out of Step
Сезон 7 Серия 14
5 сентября 2023
Слишком круто для школы Too Cool for School
Сезон 7 Серия 15
5 сентября 2023
Музыка для моих страхов Music to my Fears
Сезон 7 Серия 16
6 сентября 2023
Распушенный и фольгированный Fluff and Foiled
Сезон 7 Серия 17
6 сентября 2023
Жесткий облик Tough Guise
Сезон 7 Серия 18
7 сентября 2023
Не оставляй никого позади Leave No Van Behind
Сезон 7 Серия 19
11 сентября 2023
Спонсор споткнулся Sponsor Tripped
Сезон 7 Серия 20
12 сентября 2023
Тусовочная птица Party Fowl
Сезон 7 Серия 21
13 сентября 2023
Неспящий в Королевских лесах Sleepless in Royal Woods
Сезон 7 Серия 22
14 сентября 2023
Лугн и Штормовики - пугалка Люси Лауд на Хэллоуин Lugn I Stormen - Lucy Loud's Halloween Scare-A-Thon
Сезон 7 Серия 23
28 сентября 2023
Прощай, прощай, День рождения Bye Bye Birthday
Сезон 7 Серия 24
1 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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