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Киноафиша Сериалы Мой шумный дом Сезоны Сезон 1

The Loud House 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 52
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мой шумный дом»

В 1-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Линкольн собирается посмотреть свое любимое телешоу, когда внезапно отключается электричество. Потом мальчик случайно оставляет голосовое сообщение на телефоне Лори, и ему нужно удалить его, прежде чем она прослушает. Линкольну надоедает, что его сестры постоянно вмешиваются в его дела. Затем подросток заботится о тарантуле. Девочки снова мешают Линкольну, когда он пытается прийти на школьные занятия, не опоздав. Семья Лауд не может определиться с местом отдыха. Линкольн хочет доказать, что он достаточно взрослый и может сесть за стол с родителями.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой шумный дом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Оставленный в темноте Left in the Dark
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2016
Получите сообщение Get the Message
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2016
Тяжелое вмешательство Heavy Meddle
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2016
Излагаю суть дела Making the Case
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2016
Рядом появилась сестра Along Came a Sister
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2016
Рутинная работа и покой Chore and Peace
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2016
Проект Громкий дом Project Loud House
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2016
В палатках дебаты In Tents Debate
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2016
Самое приятное местечко The Sweet Spot
Сезон 1 Серия 9
6 мая 2016
Сказка о двух столах A Tale of Two Tables
Сезон 1 Серия 10
6 мая 2016
За рулем мисс Хейзи Driving Miss Hazy
Сезон 1 Серия 11
9 мая 2016
Нет смелости, нет Глори No Guts, No Glori
Сезон 1 Серия 12
10 мая 2016
Идеальная картинка Picture Perfect
Сезон 1 Серия 13
11 мая 2016
Давление Унди Undie Pressure
Сезон 1 Серия 14
12 мая 2016
Линк или плавание Linc or Swim
Сезон 1 Серия 15
13 мая 2016
Подавальщик подач Hand-Me-Downer
Сезон 1 Серия 16
16 мая 2016
Сыщик или последствия Sleuth or Consequences
Сезон 1 Серия 17
17 мая 2016
Переодевание ребенка Changing the Baby
Сезон 1 Серия 18
18 мая 2016
Звук тишины Sound of Silence
Сезон 1 Серия 19
19 мая 2016
Космический захватчик Space Invader
Сезон 1 Серия 20
20 мая 2016
Для братанов, собирающихся зажигать For Bros About to Rock
Сезон 1 Серия 21
6 июня 2016
Узы, которые связывают Ties that Bind
Сезон 1 Серия 22
7 июня 2016
Зеленый дом The Green House
Сезон 1 Серия 23
8 июня 2016
Эффект бабочки The Butterfly Effect
Сезон 1 Серия 24
9 июня 2016
Это громкий, громкий, громкий, громкий дом It's a Loud, Loud, Loud, Loud, House
Сезон 1 Серия 25
10 июня 2016
Хаус-музыка House Music
Сезон 1 Серия 26
18 июля 2016
Два мальчика и младенец Two Boys and a Baby
Сезон 1 Серия 27
19 июля 2016
Мгновенный успех Overnight Success
Сезон 1 Серия 28
20 июля 2016
Жабы и диадемы Toads and Tiaras
Сезон 1 Серия 29
21 июля 2016
Новая идея A Novel Idea
Сезон 1 Серия 30
22 июля 2016
Девушки с обложки Cover Girls
Сезон 1 Серия 31
1 августа 2016
На лимузине Out On A Limo
Сезон 1 Серия 32
2 августа 2016
Дефицит внимания Attention Deficit
Сезон 1 Серия 33
3 августа 2016
Сохранить дату Save the Date
Сезон 1 Серия 34
4 августа 2016
На распродажу Come Sale Away
Сезон 1 Серия 35
12 сентября 2016
Линкольн Лауд: Девушка-гуру Lincoln Loud: Girl Guru
Сезон 1 Серия 36
13 сентября 2016
Грубость Roughin' It
Сезон 1 Серия 37
14 сентября 2016
Игра в ожидание The Waiting Game
Сезон 1 Серия 38
15 сентября 2016
Самый громкий двор The Loudest Yard
Сезон 1 Серия 39
16 сентября 2016
Танцуй Разрешение танца Dance Dance Resolution
Сезон 1 Серия 40
19 сентября 2016
Ярмарка, которую стоит запомнить A Fair to Remember
Сезон 1 Серия 41
20 сентября 2016
Рассказ сплетника A Tattler's Tale
Сезон 1 Серия 42
21 сентября 2016
Домотканый Homespun
Сезон 1 Серия 43
22 сентября 2016
Первоапрельские правила April Fools Rules
Сезон 1 Серия 44
23 сентября 2016
Стоимость входного билета The Price of Admission
Сезон 1 Серия 45
15 октября 2016
Один грипп в шумном доме One Flu Over the Loud House
Сезон 1 Серия 46
15 октября 2016
Один из мальчиков One of the Boys
Сезон 1 Серия 47
17 октября 2016
Нарушитель зерновых Cereal Offender
Сезон 1 Серия 48
18 октября 2016
Грубая сделка Raw Deal
Сезон 1 Серия 49
19 октября 2016
Исследование Маффина Study Muffin
Сезон 1 Серия 50
20 октября 2016
Забавное дельце Funny Business
Сезон 1 Серия 51
7 ноября 2016
Снегу скучно Snow Bored
Сезон 1 Серия 52
8 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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