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Киноафиша Сериалы Мой шумный дом Сезоны Сезон 5

The Loud House 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 46
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 5-й сезон сериала «Мой шумный дом»

В 5-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Линкольн отправляется учиться в Канаду. Лори не вписывается ни на один из этажей общежития колледжа. Мама и папа спешат приучить Лили к горшку для детского сада. Теперь самой старшей в доме оказывается Лени. Она всеми силами стремится пойти по стопам Лори и стать няней для остальных. Секретные агенты Линкольн и Клайд расследуют дело. Новые соседи Лаудов кажутся подозрительными. Когда Лола узнает, что Лана планирует вместе провести их дни рождения, она делает все, чтобы этому помешать. Линкольн и команда его друзей раскрывают тайну пропажи попкорна.

Список серий сериала Мой шумный дом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Schooled!
Сезон 5 Серия 1
11 сентября 2020
The Boss Maybe
Сезон 5 Серия 2
18 сентября 2020
Family Bonding
Сезон 5 Серия 3
18 сентября 2020
Strife of the Party
Сезон 5 Серия 4
25 сентября 2020
Kernel of Truth
Сезон 5 Серия 5
25 сентября 2020
Ghosted!
Сезон 5 Серия 6
9 октября 2020
Blinded By Science
Сезон 5 Серия 7
16 октября 2020
Band Together
Сезон 5 Серия 8
16 октября 2020
Season's Cheatings
Сезон 5 Серия 9
5 декабря 2020
A Flipmas Carol
Сезон 5 Серия 10
5 декабря 2020
Cow Pie Kid
Сезон 5 Серия 11
22 января 2021
Saved by the Spell
Сезон 5 Серия 12
22 января 2021
No Bus No Fuss
Сезон 5 Серия 13
29 января 2021
Resident Upheaval
Сезон 5 Серия 14
29 января 2021
School of Shock
Сезон 5 Серия 15
5 февраля 2021
Electshunned
Сезон 5 Серия 16
5 февраля 2021
Zach Attack
Сезон 5 Серия 17
8 февраля 2021
Flying Solo
Сезон 5 Серия 18
8 февраля 2021
Silence of the Luans
Сезон 5 Серия 19
26 марта 2021
Undercover Mom
Сезон 5 Серия 20
26 марта 2021
Hurl, Interrupted
Сезон 5 Серия 21
7 мая 2021
Diamonds Are for Never
Сезон 5 Серия 22
7 мая 2021
Rumor Has It
Сезон 5 Серия 23
14 мая 2021
Training Day
Сезон 5 Серия 24
14 мая 2021
Director's Rut
Сезон 5 Серия 25
21 мая 2021
Friday Night Fights
Сезон 5 Серия 26
21 мая 2021
Grub Snub
Сезон 5 Серия 27
28 мая 2021
She's All Bat
Сезон 5 Серия 28
28 мая 2021
Camped!
Сезон 5 Серия 29
31 мая 2021
Dad Reputation
Сезон 5 Серия 30
16 июля 2021
In the Mick of Time
Сезон 5 Серия 31
16 июля 2021
Much Ado About Noshing
Сезон 5 Серия 32
27 августа 2021
Broadcast Blues
Сезон 5 Серия 33
27 августа 2021
Lori Days
Сезон 5 Серия 34
27 августа 2021
Dream a Lily Dream
Сезон 5 Серия 35
27 августа 2021
Fright Bite
Сезон 5 Серия 36
15 октября 2021
Animal House
Сезон 5 Серия 37
29 октября 2021
Fam Scam
Сезон 5 Серия 38
5 ноября 2021
Farm to Unstable
Сезон 5 Серия 39
5 ноября 2021
Diss the Cook
Сезон 5 Серия 40
12 ноября 2021
For Sale by Loner
Сезон 5 Серия 41
12 ноября 2021
The Loudly Bones
Сезон 5 Серия 42
26 ноября 2021
High Crimes
Сезон 5 Серия 43
23 ноября 2021
How the Best Was Won
Сезон 5 Серия 45
11 декабря 2021
Appetite for Destruction
Сезон 5 Серия 46
16 января 2022
Frame on You
Сезон 5 Серия 47
16 января 2022
График выхода всех сериалов
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