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Постер сериала Хороший кастинг
Постер сериала Хороший кастинг
Постер сериала Хороший кастинг
Постер сериала Хороший кастинг
Постер сериала Хороший кастинг
Постер сериала Хороший кастинг
Постер сериала Хороший кастинг
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Хороший кастинг

Хороший кастинг (2020 - 2020)

Miscasting 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Южнокорейская Национальная разведывательная служба является аналогом американского ЦРУ. Это элитное подразделение страны, в котором служат только лучшие агенты. Когда-то Пак Чхан-ми (Чхве Ган-хи), Лим Е-ын (Ю Тин-ён) и Хван Ми-сун (Ким Джи-ён) считались одними из лучших в своём деле, но сейчас отошли от этой опасной работы. Внезапно появляется новое важное задание. Пак необходимо внедриться в одну из крупнейших компаний Южной Кореи, где произошла кража интеллектуальной собственности. У Лим не так давно были выявлены проблемы с координацией, поэтому вместо возможного повышения она вынуждена стать напарницей Пак. Хван забрасывает дом и хозяйство, чтобы стать третьей в этой дружной команде. Забавный боевик про женщин-шпионок Чхве Ён-хун («Доктора акушеры-гинекологи», «Высшее общество» и «Пять пальцев»).

В ролях
В ролях
Чой Кан-Хи
Ли Сан-ёп
Ким Джи-ён
Ю Ин-ён
Ли Джон-хёк
У Хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Хороший кастинг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
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