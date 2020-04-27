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Постер к 1-му сезону сериала Хороший кастинг
Киноафиша Сериалы Хороший кастинг Сезоны Сезон 1

Miscasting 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хороший кастинг»

Южнокорейская Национальная разведывательная служба является аналогом американского ЦРУ. Это элитное подразделение страны, в котором служат только лучшие агенты. Когда-то Пак Чхан-ми (Чхве Ган-хи), Лим Е-ын (Ю Тин-ён) и Хван Ми-сун (Ким Джи-ён) считались одними из лучших в своём деле, но сейчас отошли от этой опасной работы. Внезапно появляется новое важное задание. Пак необходимо внедриться в одну из крупнейших компаний Южной Кореи, где произошла кража интеллектуальной собственности. У Лим не так давно были выявлены проблемы с координацией, поэтому вместо возможного повышения она вынуждена стать напарницей Пак. Хван забрасывает дом и хозяйство, чтобы стать третьей в этой дружной команде. Забавный боевик про женщин-шпионок Чхве Ён-хун («Доктора акушеры-гинекологи», «Высшее общество» и «Пять пальцев»).

Список серий 1-го сезона сериала «Хороший кастинг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 мая 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 мая 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 июня 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 июня 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 июня 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 июня 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 июня 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 июня 2020
График выхода всех сериалов
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