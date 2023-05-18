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Постер к 1-му сезону сериала Якитори
Киноафиша Сериалы Якитори Сезоны Сезон 1

Yakitori: Soldiers of Misfortune
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Якитори »

В 1-м сезоне сериала «Якитори» действие происходит в далеком будущем. Земля колонизирована превосходящей инопланетной цивилизацией, и единственный шанс Акиры на лучшую участь — записаться на службу в качестве расходного пехотинца Якитори. Молодой человек не привык подчиняться системе. Он отчаянно бунтует против властей на Земли будущего. Однажды его вербуют в межпланетную воинскую часть, потери которой составляют 70 процентов. Шанс выжить ничтожно мал, но главный герой готов на все, чтобы оказаться в счастливом меньшинстве и изменить мир к лучшему. Его ждет много опасных испытаний.

Список серий сериала Якитори График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дипломатическая миссия A Diplomatic Mission
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2023
Контр-атака Counterattack
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2023
Домогательство Harassment
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2023
Зверство Atrocity
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2023
Арьергард The Rear Guard
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2023
Якитори Yakitori
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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