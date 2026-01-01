Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Якитори
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Актеры сериала «Якитори»
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Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Якитори»
Вся информация о сериале
Рон Боттитта
Ron Bottitta
Таито Бан
Taito Ban
Асами Сэто
Asami Seto
Frankie Kevich
Вик Чао
Vic Chao
Сюнсукэ Такэути
Shunsuke Takeuchi
Кэнго Каваниси
Kengo Kawanishi
Эмбер Ли Коннорс
Amber Lee Connors
Акари Кито
Akari Kitō
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Ватару Такаги
Wataru Takagi
Стивен Фу
Stephen Fu
Тэцу Инада
Tetsu Inada
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Мику Хацунэ
Miku Hatsune
Saki Fujita
Joe Hernandez
Черами Ли
Cherami Leigh
Райан Кольт Леви
Ryan Colt Levy
Tyson Rinehart
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