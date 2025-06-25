Сериал «Карпов» настолько мрачный, что многие его не досмотрели, а зря: рассказываем, каким горем кончился спин-офф «Глухаря»

Все близилось к хэппи-энду, на который главный герой, впрочем, даже не рассчитывал.

Сериал «Карпов» — один из самых мрачных телепроектов на российском ТВ, и именно за это его обожают. Да и ругают тоже. Спин-офф культового «Глухаря», в котором бескомпромиссный мент-беспредельщик Стас Карпов превращается в… не менее «беспредельного», но теперь уже страдающего героя. Психбольница, личная война с преступностью, депрессия и, наконец, трагическая развязка.

Всего было три сезона. В финале Карпова всё-таки убивают. Нет, не какие-то хитроумные злодеи — он погибает в попытке спасти девушку от похищения. Получает несколько ножевых, убивает троих нападавших, и умирает по дороге на собственную свадьбу. Всё, как и предсказывал сам герой — финал без хэппи-энда. Хотя он верил, что его прикончит старый враг Мирон, сюжет свёлся к бытовой трагедии. В духе всей «глухариады».

Сюжет мог бы вызывать сочувствие, но многих зрителей добило не это, а атмосфера. Как честно написал один из поклонников:

«Приходишь такой с работы, где всё уже достало, и хочется как минимум покончить с этим мраком, а тут настоящий зомби-апокалипсис. <...> В "Глухаре" был юмор, в "Карпове" — только тьма. Не удивляюсь, что многим нравится — такие у нас люди, суровые и мрачные».

Куликов пытался сделать Карпова отрицательным персонажем. Но актёр Влад Котлярский сыграл его с такой мощью, что зрители полюбили даже мента, устроившего «сафари» по мирным гражданам. Его вернули в отдельный сериал, хоть сама идея о досрочном выходе такого персонажа на волю — полнейшая фантастика.

Но сработало: сериал смотрели, Карпов стал культовым. И хоть его убили, в памяти он остался — яркий, мрачный и до конца настоящий.

Ранее мы также писали: С Зиминой и ее новым любовником, но без Глухарева: почему продолжение «Глухаря» вышло без главного героя