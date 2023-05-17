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Постер к 1-му сезону сериала Работа: Что мы делаем весь день
Киноафиша Сериалы Работа: Что мы делаем весь день Сезоны Сезон 1

Working: What We Do All Day
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Работа: Что мы делаем весь день»

В 1-м сезоне сериала «Работа: Что мы делаем весь день» авторы проекта пытаются разобраться, что значит работа для современных американцев. Для одних это призвание, а для других – способ заработка. Этот документальный сериал исследует значение работы для современных американских граждан во времена стремительных перемен. Бывший американский лидер Барак Обама наряду с другими людьми рассказывает о своем пути. Еще будучи студентом колледжа, Обама вдохновился книгой Стадса Теркеля «Работа» 1974 года, которая произвела революцию в дискурсе о профессиональной деятельности. Автор спросил обычных людей, чем они занимаются каждый день. 

Список серий 1-го сезона сериала «Работа: Что мы делаем весь день» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сфера услуг Service Jobs
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2023
Посередине The Middle
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2023
Работа мечты Dream Jobs
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2023
Босс The Boss
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2023
График выхода всех сериалов
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