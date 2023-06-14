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Постер к 1-му сезону сериала Мужской стриптиз
Киноафиша Сериалы Мужской стриптиз Сезоны Сезон 1

The Full Monty
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мужской стриптиз»

В 1-м сезоне сериала «Мужской стриптиз» в центре событий оказываются несколько предприимчивых и инициативных мужчин, которые уже пережили немало приключений вместе. Прошло четверть века с тех пор, как главные герои решили справиться с безработицей и организовали собственное стриптиз-шоу. С тех пор утекло немало воды, и сейчас перед друзьями стоят иные задачи. Они совсем скоро выйдут на пенсию. Каждый переживает собственный кризис и справляется с личными проблемами. Гэз никак не может наладить отношения с дочерью, а Дейва, наоборот, расстраивает, что у него нет детей. События происходят в Шеффилде.

Список серий сериала Мужской стриптиз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Повышение уровня Leveling Up
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2023
Экономика цепочки поставок Supply Chain Economics
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2023
Сквозь розовые очки La Vie En Rose
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2023
Самонаводящийся Homing
Сезон 1 Серия 4
14 июня 2023
Переселение Re-Homing
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2023
Добро пожаловать на работу вашей мечты Welcome to the Job of Your Dreams
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2023
Ни один человек не остался позади No Man Left Behind
Сезон 1 Серия 7
14 июня 2023
Это не пробуждение, это подъем It's Not the Waking, It's the Rising
Сезон 1 Серия 8
14 июня 2023
График выхода всех сериалов
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