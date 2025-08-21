Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез

Он стал любимцем зрителей, но после десяти сезонов на экране его путь резко обрывается. Александр Лымарев, запомнившийся как рядовой Медведев из сериала «Солдаты», неожиданно ушел из популярного проекта и просто-напросто исчез. Но ненадолго.
Лымарев вкладывался по полной, чтобы удержать успех, и ему это удалось. Несмотря на печальные события в жизни, вроде избиения, он продолжает сниматься в кино и при этом еще умудряется заниматься любимым делом. Актер проделал очень интересный путь.
От степа до «Солдатов»
Александр Лымарев рано дал понять, что талантов у него больше, чем достаточно. В 13 лет он уже покорял Европу — на чемпионате по степу взял бронзу.
Поступив в Щукинское училище, Лымарев успел дебютировать в кино еще до выпуска — сыграл небольшой эпизод в боевике Александра Шейна «Смеситель». Вскоре ему доверили и первую главную роль — в фильме «Здравствуй, столица». Но настоящая слава пришла в 2004 году, когда на экраны вышли «Солдаты».
Рядовой Медведев моментально стал любимцем публики: эдакий обаятельный сердцеед. Но, как оказалось, актер сам не был в восторге от телесериалов. Участвовал ради заработка, а когда почувствовал, что закрепился и заработал достаточно, решил уйти.
Во-первых, время моего контракта истекло, во-вторых, мне сериал сам по себе не нравится, — говорил он.
За годы, пока шли «Солдаты», он успел сыграть почти в 20 картинах, чаще всего в главных ролях. На пике популярности выходили такие проекты, как «Нулевой километр», «Застава Жилина», «Оранжевое небо».
В это же время на личном фронте зрели проблемы. В одном из московских клубов произошла драка: Лымарев заступился за девушку и получил в ответ удар. Сломанный нос, перелом костей, ушиб головного мозга — последствия могли быть куда тяжелее. К счастью, актер смог восстановиться и вернуться к работе.
После славы
В последние годы о Лымареве слышно все реже. Во всех проектах он появляется лишь эпизодически. Даже в нашумевшем сериале «Желтый глаз тигра» его роль нельзя назвать крупной.
Сегодня актер все больше времени отдает своему увлечению — цифровой фотографии. Настолько все серьезно, что уже задумывается о собственной выставке. Так и до смены профессии недалеко.
