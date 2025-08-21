Меню
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез

21 августа 2025 18:00
У него, оказывается, очень много других талантов.

Он стал любимцем зрителей, но после десяти сезонов на экране его путь резко обрывается. Александр Лымарев, запомнившийся как рядовой Медведев из сериала «Солдаты», неожиданно ушел из популярного проекта и просто-напросто исчез. Но ненадолго.

Лымарев вкладывался по полной, чтобы удержать успех, и ему это удалось. Несмотря на печальные события в жизни, вроде избиения, он продолжает сниматься в кино и при этом еще умудряется заниматься любимым делом. Актер проделал очень интересный путь.

От степа до «Солдатов»

Александр Лымарев рано дал понять, что талантов у него больше, чем достаточно. В 13 лет он уже покорял Европу — на чемпионате по степу взял бронзу.

Поступив в Щукинское училище, Лымарев успел дебютировать в кино еще до выпуска — сыграл небольшой эпизод в боевике Александра Шейна «Смеситель». Вскоре ему доверили и первую главную роль — в фильме «Здравствуй, столица». Но настоящая слава пришла в 2004 году, когда на экраны вышли «Солдаты».

Рядовой Медведев моментально стал любимцем публики: эдакий обаятельный сердцеед. Но, как оказалось, актер сам не был в восторге от телесериалов. Участвовал ради заработка, а когда почувствовал, что закрепился и заработал достаточно, решил уйти.

Во-первых, время моего контракта истекло, во-вторых, мне сериал сам по себе не нравится, — говорил он.

За годы, пока шли «Солдаты», он успел сыграть почти в 20 картинах, чаще всего в главных ролях. На пике популярности выходили такие проекты, как «Нулевой километр», «Застава Жилина», «Оранжевое небо».

В это же время на личном фронте зрели проблемы. В одном из московских клубов произошла драка: Лымарев заступился за девушку и получил в ответ удар. Сломанный нос, перелом костей, ушиб головного мозга — последствия могли быть куда тяжелее. К счастью, актер смог восстановиться и вернуться к работе.

После славы

В последние годы о Лымареве слышно все реже. Во всех проектах он появляется лишь эпизодически. Даже в нашумевшем сериале «Желтый глаз тигра» его роль нельзя назвать крупной.

Сегодня актер все больше времени отдает своему увлечению — цифровой фотографии. Настолько все серьезно, что уже задумывается о собственной выставке. Так и до смены профессии недалеко.

Ранее мы писали: «Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне

Фото: Кадры из сериалов «Солдаты», «Застава Жилина», из фильма «Нулевой километр» (2007 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
