Здравствуй, зрелость в сапогах: легендарные «Солдаты» получат продолжение 15 лет спустя — но теперь речь пойдет не про армию

19 августа 2025 13:55
Строчка из опенинга про «гражданку» заиграет новыми красками.

Ну что, под звуки фанфар и громогласное «Рота, подъем!» — кажется, «Солдаты» действительно дождались сиквела. И не в каком-то камерном формате «для самых преданных фанатов», а сразу в двух версиях.

Сперва ребята решили собраться «по-дружески». Антон Эльдаров (Соколов) встретился с Павлом Галичем (Лавровым), подтянулись Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков, и простая посиделка внезапно превратилась в брейншторм.

Итог — нашли автора, который уже работает над пьесой по «Солдатам» — в планах спектакль с теми самыми героями об их жизни после дембеля. А все потому, что рилсы встречи разошлись по соцсетям, собрали под 7 миллионов просмотров, а поклонники в комментариях в один голос заявляли — нужен сиквел. Но и это еще не все.

«Вышли на продюсеров, которые также загорелись идеей продолжения сериала с героями и их жизнью на гражданке. Сейчас актёры подключают коллег по цеху, а продюсеры ищут сценаристов», — сообщает Mash.

Справедливости ради, еще пару лет назад Юрий Шибанов, игравший сержанта Фархутдинова, заявлял, что готовится и сериал-сиквел. Причем не просто бытовуха про дембелей, а настоящее кибер-безумие: его герой в продолжении превращается в нейросеть и начинает «оцифровывать» сослуживцев.

Новый проект даже получал рабочее название — «Солдаты. Человек-нейросеть», а в касте якобы подтверждали и Павла Галича, но дальше анонса дело так и не дошло.

Фото: Кадр из сериала «Солдаты»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
