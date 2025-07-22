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«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала

22 июля 2025 12:48
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала

Артист считал, что персонаж предсказуемый, а потому скучный.

Сегодня Роману Мадянову исполнилось бы 63. Он ушел осенью прошлого года — и вместе с ним ушел целый пласт большого актерского мастерства: незаметного, тихого, но абсолютно точного. Мадянов никогда не гнался за славой, играл десятки ролей второго плана — и тем удивительнее, что всенародную любовь ему принесла именно та роль, которую сам он считал… откровенно скучной.

Майор Колобков из сериала «Солдаты» — замполит, «служака» и герой анекдотов. Именно эта роль сделала Мадянова по-настоящему знаменитым. Девять лет он появлялся на экране в кителе — и к финалу уже откровенно тяготился этим образом.

Говорил, что персонаж предсказуемый, одномерный, не дает актерского пространства. А еще — что сценаристы «исписались» и сериал все дальше уходил от правды армейской жизни.

«Это была огромная проблема, в результате чего я ушел и стал избегать колобковского образа», — объяснял артист в интервью КП.

«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала

Зато зрители были в восторге. Именно в этой безжалостной колючести Колобкова, в его интриганстве и уставной жесткости находили многим знакомые черты.

Сам актер, впрочем, относился к своей популярности спокойно, настаивая, что «честно работал», чтобы добиться того, что имеет. И добавлял, что, к счастью, позже Колобков уже не «шел главным номером» его карьеры — на авансцену выходили роли, отмеченные «Никами» и «Золотыми орлами».

Он вырос из штанов Гекльберри Финна, которого сыграл еще мальчишкой, и стал взрослым артистом, которого любит вся страна, но остался человеком, который не боится признавать: самая известная роль — вовсе не самая любимая.

Ранее мы писали: Как спустя 20 лет изменились герои «Солдатов» (фото): одни продолжили карьеру, другие ушли в бизнес, а кого-то с нами уже нет

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Солдаты»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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